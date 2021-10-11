В Одесской ОГА предостерегли, для какой еще категории людей, кроме пожилых, заболевание COVID-19 протекает в достаточно сложной форме.

Речь идет о беременных женщинах.

В третью волну, которая накрыла Одесский регион стали массово болеть женщины, которые находятся в положении. Об этом сообщила глава облздрава Наталья Одарий-Захарьева, пишут местные СМИ.

Только за прошедшие сутки заражение подтвердили у 17 человек и еще 8 женщин находятся под подозрением.

«Во время 3-й волны ковид ведет по-другому. В первую очередь у нас болеют беременные. Они в тяжелом состоянии. Ну вы представьте, 8-й месяц и 75% пораженность легких, — предостерегла глава облздрава.

Чиновница обратилась ко всем беременным женщинам, не пренебрегать мерами безопасности и соблюдать дистанцию, носить маску, находится только с вакцинированными.

В Одесской области стремительно ухудшается ситуация с коронавирусом. За последние сутки в регионе обнаружили 690 случаев заболевания. Растет и смертность. Только за сутки от осложнений скончались 33 пациента.

Практически во всех ковидных больницах не хвататет реанимационных коек, кроме того не хвататет врачей, медики сильно устают, ведь вынуждены намного больше работать. И это ведь далеко не пик вспышки эпидемии.

Напомним, что стало известно, сколько всего осталось свободных мест в больницах Одессы

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