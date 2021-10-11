Выздоровели всего 8 человек, а сколько погибли?

В Одесской области за вчерашние сутки ковид унес жизни свыше трех десятков человек, при этом выздоровевших критически мало.

Об этом сообщает Politeka.net, со ссылкой на Министерство здравоохранения Украины.

По состоянию на утро понедельника, 11 октября, в Одесской области добавилось еще 690 новых заражённых. Общее число заболевших в нашем регионе составляет 163 243 человек.

К несчастью, от последствий болезни скончались 33 человека, 8 выздоровели. Всего смертей на Одесчине от вируса 3454.

В Украине на утро 11 октября официально подтверждено 8 832 новых случая COVID-19 против 11 344 днем ранее. За сутки умерли 207 больных, выздоровели 2 053 украинца.

Тем временем, Кабинет министров выделил 25 миллионов гривен на пропаганду вакцинации от COVID-19.

Решение правительства связано с недостаточными темпами вакцинации: в Украине против коронавируса привили всего 7,3 млн человек. Полностью иммунизированы – 5,9 млн человек.

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