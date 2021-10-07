В Одессе сообщили о ситуации с койками для зараженных ковидом, о наличии свободных койко-мест, подключенных к кислородному оборудованию, в ковидных больницах Одессы сообщила мэрия

Об этом пишет Politeka.net, со ссылкой на пресс-службу городского совета.

По состоянию на утро четверга, 7 октября в одесской инфекционной больнице осталось 21 свободное место в ковидном отделении, в городской больнице №5 – 8 коек.

Отметим, что за прошлые сутки в области было зафиксировано 1059 новых случая коронавируса. К сожалению, жизни 43 человек унес коронавирус. Еще 42 пациента смогли справиться с болезнью и выздороветь.



Всего с начала исследований в Одесской области от осложнений ковид умерли 3389 человек, излечились – 142443 пациентов.

Тем временем, Кабинет министров выделил 25 миллионов гривен на пропаганду вакцинации от COVID-19.

Решение правительства связано с недостаточными темпами вакцинации: в Украине против коронавируса привили всего 7,3 млн человек. Полностью иммунизированы – 5,9 млн человек.

Напомним, что карантинные бунты прокатились с новой силой по Одесчине, кадры

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