Несмотря на вакцинированный персонал, школьников начали отправлять на удаленку целыми классами в Одессе
Так, в понедельник, 27 сентября, все школы Одессы работали в привычном режиме, так как учебные заведения выполнили требования минздрава по вакцинации. Об этом заявила директор городского департамента образования горсовета Елена Буйневич, передает Politeka.net.
Однако, чиновница отметила, если в классе болеет более 20% детей, его закрывают на карантин.
Таким образом на сегодняшний день 60 классов в разных школа города перевели на дистанционную форму обучения.
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«Закрываются на дистанционное обучение классы, где есть дети или педагоги, которые контактировали или заболели коронавирусом. Эта цифра ежедневно меняется. На сегодня это 60 классов в г. Одесса в разных учебных учреждениях. Неделю назад это число было даже большим, с этой недели некоторые классы вышли... Закрываются на карантин также те классы, в которых болеют 20 процентов воспитанников, независимо от того, какой именно вирус вызвал болезнь. Если такой процент достигается в школе- закрывается вся школа, пока таких школ нет», - рассказала она.
В тоже время Буйневич заявила, что все детские сады города открыты и работают в обычном режиме.
Напомним, что школьников передумали отправлять на дистанционку, новое решение
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