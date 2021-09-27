Несмотря на вакцинированный персонал, школьников начали отправлять на удаленку целыми классами в Одессе

Так, в понедельник, 27 сентября, все школы Одессы работали в привычном режиме, так как учебные заведения выполнили требования минздрава по вакцинации. Об этом заявила директор городского департамента образования горсовета Елена Буйневич, передает Politeka.net.

Однако, чиновница отметила, если в классе болеет более 20% детей, его закрывают на карантин.

Таким образом на сегодняшний день 60 классов в разных школа города перевели на дистанционную форму обучения.

«Закрываются на дистанционное обучение классы, где есть дети или педагоги, которые контактировали или заболели коронавирусом. Эта цифра ежедневно меняется. На сегодня это 60 классов в г. Одесса в разных учебных учреждениях. Неделю назад это число было даже большим, с этой недели некоторые классы вышли... Закрываются на карантин также те классы, в которых болеют 20 процентов воспитанников, независимо от того, какой именно вирус вызвал болезнь. Если такой процент достигается в школе- закрывается вся школа, пока таких школ нет», - рассказала она.

В тоже время Буйневич заявила, что все детские сады города открыты и работают в обычном режиме.

Напомним, что школьников передумали отправлять на дистанционку, новое решение

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