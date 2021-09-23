Все одесские школы и детские сады пока продолжают работать

В Одессе школы, в которых нет достаточного количества привитых, продолжили обучения в привычном режиме, но ненадолго

Те учебные заведения, где количество вакцинированных не достигает 80%, перейдут на дистанционное обучение с понедельника, 27 сентября.Об этом заявил вице-мэр Одессы Михаил Кучук, пишут местные СМИ.

Чиновники надеется, что педагоги одумаются и начнут активно вакцинироваться на выходных.

Отметим, что вся Украина перешла в «желтую зону» карантина. Согласно требованиям этой зоны, работать в обычном режиме могут только те учебные заведения, где вакцинировались более 80% сотрудников.

Главы департамента образования Елены Буйневич сообщила, что пока не соответствуют требованиям «желтой зоны» 10 одесских школ: это школы №№51, 59, 58, 68, 118, 122, 23, 76, 111, а также Европейский лицей.

Кроме того, она сообщила, что условие о наличии 80% вакцинированного персонала не будет распространяться на детские сады и начальную школу, это значит, что 1-4 классы будут учиться очно в любом случае.

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