Несмотря на введение «желтой зоны», в Одесской области очень много людей продолжают болеть и умирать от COVID-19

По состоянию на 24 сентября, число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией за одни сутки превысило 600.

Как сообщили в пресс-службе МОЗ, вчера COVID-19 диагностировали у 622 человек, передает Politeka.net.

С начала пандемии в Одесской области коронавирус выявили у 150 803 человек.

Также за вчера отмечается высока летальность от осложнений, вызванных инфекцией. 17 человек скончались за сутки и всего - 3 206.

В общей сложности выздороветь удалось 141 142 людям, 222 – за последние 24 часа.

Надо сказать, что за сутки наибольшее количество заболевших COVID-19 зафиксировали в Харьковской, Днепропетровской и Львовской областях. Одесский регион на 4-м месте по числу подтвержденных диагнозов.

Ранее мы писали, в Украине вводят обязательную вакцинацию населения от коронавируса. Соответствующее решение приняли на заседании Кабмина, в среду, 22 сентября. Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко объяснил, что это касается в первую очередь работников школ, министерств, органов власти и местных государственных администраций.

Напоминаем, населенные пункты Одесской области уже закрыли на карантин: известно где

Как сообщала Politeka, в Одесской области школы начинают закрывать на карантин

Также Politeka писала, на Одесчине множество жизней вирус унес за сутки, тревожная статистика