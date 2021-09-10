Жителям Одесской области сообщили тревожную информацию о ситуации с ковидом в регионе

Последнюю неделю в Одесе и области количество заболевших за сутки выше, чем ещё несколько месяцев назад. Также растет число жертв опасной инфекции, сообщает пресс-служба Минздрава.

По состоянию на утро пятницы, 10 сентября, в Одесской области выявили 146 100 больных коронавирусом.

За минувшие сутки в регионе число больных COVID-19 увеличилось на 233 человека.

Скончались от инфекции за сутки 7 человек, излечились от болезни 46 пациентов.

Отметим, что наш регион находится на 4 месте по количеству инфицированных коронавирусом в стране.

Всего в Украине за сутки зафиксировано 3 тысячи 615 инфицированных. Больше всего случаев в Киеве – 406, в Харьковской области – 341, в Львовской области – 292, в Черновицкой и Одесской областях.

Ранее мы сообщали, Минздрав предлагает не ужесточать карантин для вакцинированных коллективов компаний или учреждений, если регион их функционирования будет попадать в желтую или красную зону.

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