Жителям Одесской области сообщили тревожную информацию о ситуации с ковидом в регионе
Последнюю неделю в Одесе и области количество заболевших за сутки выше, чем ещё несколько месяцев назад. Также растет число жертв опасной инфекции, сообщает
По состоянию на утро пятницы, 10 сентября, в Одесской области выявили 146 100 больных коронавирусом.
За минувшие сутки в регионе число больных COVID-19 увеличилось на 233 человека.
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Скончались от инфекции за сутки 7 человек, излечились от болезни 46 пациентов.
Отметим, что наш регион находится на 4 месте по количеству инфицированных коронавирусом в стране.
Всего в Украине за сутки зафиксировано 3 тысячи 615 инфицированных. Больше всего случаев в Киеве – 406, в Харьковской области – 341, в Львовской области – 292, в Черновицкой и Одесской областях.
Ранее мы сообщали, Минздрав предлагает не ужесточать карантин для вакцинированных коллективов компаний или учреждений, если регион их функционирования будет попадать в желтую или красную зону.
Напоминаем, что коронавирус атакует Одесчину, тревожные данные МОЗ
Как сообщала Politeka, коронавирус атакует Одесчину, тревожные данные МОЗ: "Не соответствуют требованиям..."
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