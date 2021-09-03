С каждым днем в Одесской области растет число заболевших на коронавирус

Это привело к тому, что регион уже два дня не соответствуют зеленой зоне эпидемической опасности по уровню госпитализаций с COVID-19 или подозрением на него. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

По их данным, в Одесской области уже два дня фиксируется превышение по уровню госпитализации больных коронавирусом.

2 сентября - 53,7% и 1 сентября - 70,2%

Отметим, что норма – не более 50%.

За минувшие сутки в Одесской области зарегистрировано 236 новых случая заражения.

Всего заболевших начала пандемии 144 992 человек. Летальных случаев - 3 086 человек.

За одни сутки в результате осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались 3 жителя Одесской области.

Стоит сказать, что в то время, когда Украина готовится к новой волне коронавируса, в Одессе устроили грандиозный праздник ко Дню города, вопреки всем предупреждениям.

На Потемкинской лестнице состоялся праздничный концерт. Тысячи зрителей разместились на ступеньках лестницы, чтобы поглазеть на выступление.

Напомним, что на Одесчине сотни новых случаев ковид-инфекции: сколько людей не смогли одолеть болезнь

Как сообщала Politeka, вспышка вируса на курортах Одессы, в МОЗ сделали заявление "приезжают, подхватывают болезнь, а потом..."

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