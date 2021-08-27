В Одесской области коронавирусная инфекция забрала 4 жизни лишь за сутки

Как передает Politeka.net, такую информацию обнародовали в СНБО.

По данным на 27 августа, в регионе выявили 111 новых случаев заражения COVID-19. С начала пандемии в регионе зафиксировали 144 062 заболевших.

К сожалению, одолеть болячку не смогли 4 человека, они скончались.

В тоже время выздоровели от коронавируса 14 человек.

Всего по Украине удалось выявить 2 032 новых случаев заражения за прошлые сутки.

Ранее мы сообщали, что водном из районов Одесской области чиновники перестали принимать непривитых от коронавируса граждан

Теперь без прививки нельзя получить ни одной справки в Балтской объединенной территориальной громаде.

Местные жители пожаловались, что без паспорта вакцинации нельзя получить даже справки о составе семьи.

Началось это безобразие еще 1 августа.

Напомним, что на Одесчине сотни новых случаев ковид-инфекции: сколько людей не смогли одолеть болезнь

Как сообщала Politeka, вспышка вируса на курортах Одессы, в МОЗ сделали заявление "приезжают, подхватывают болезнь, а потом..."

Также Politeka писала, что массовое заражение COVID-19 случилось в одесском лагере, данные полиции: "все дети имели справки"