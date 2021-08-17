Одесские полицейские начали проводить расследования после массового заражения коронавирусом детей и вожатых в лагере «Молодая гвардия»
Такая информация появилась на сайте Нацполиции в Одесской области во вторник, 17 августа, передает Politeka.net.
Как отметили полицейские, дети, приехавшие в лагерь на отдых в начале августа, имели справки о благоприятном эпидемиологическом окружении, но уже через неделю у нескольких из них появились признаки ОРЗ. Заболевшим сделали тесты на COVID-19, и у большинства результаты оказались положительными. И хотя их сразу изолировали от остальных, в дальнейшем коронавирус успел распространиться.
В последствии вирус выявили еще у нескольких детей и вожатых.
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«При этом один из трех лагерей центра, где проживали заболевшие, сейчас закрыт на карантин, два другие два работают с соблюдением норм. Посещение детей не разрешается» - отметили в полиции.
По состоянию на 17 августа Covid-19 выявили у 43 детей.
Все больные находятся под наблюдением врачей.
Сведения по факту внесены в Реестр по ч.1 ст.325 УК (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений).
Досудебное расследование продолжается.
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