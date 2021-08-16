В одном из районов Одесской области чиновники перестали принимать непривитых от коронавируса граждан

Теперь без прививки нельзя получить ни одной справки в Балтской объединенной территориальной громаде. Об этом пишет Думская .

Местные жители пожаловались, что без паспорта вакцинации нельзя получить даже справки о составе семьи.

Непривитых жителей Балты и других сел, входящих в ОТГ, просто перестали пускать в административные помещения мэрии и старостинских округов. Причем началось это безобразие еще 1 августа.

В издании отмечают, что подобных мер не согласовывал ни Кабмин, ни даже городской совет Балты: "разнарядка" была утверждена на заседании местной комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Надо сказать, что по последним данным в Балтской ОТГ одну или обе дозы вакцины получили всего лишь 24% населения.

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