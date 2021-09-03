В центре города было набито битком

2 сентября свой день рождения отметил город-герой Одесса

В то время, когда Украина готовится к новой волне коронавируса, в Одессе устроили грандиозный праздник ко Дню города, вопреки всем предупреждениям.

На Потемкинской лестнице начался праздничный концерт. Тысячи зрителей разместились на ступеньках лестницы, чтобы поглазеть на выступление.

Люди толпились не только на Потемкинской лестнице, они заполнили всю площадку вокруг памятника Дюку, а также часть Стамбульского парка.

На сцене выступили группа “Мозги”, Artik & Asti, In-Grid и Hardy Orchestra. Ведущим вечера был шоумен Потап.

Отметим, что практически все были без масок, а о социальной дистанции речи не шло - ее при желании соблюдать было невозможно.

За общественным порядком в центре города следили окло 700 полицейских и нацгвардейцев.

По окончанию концерта состоялся праздничный фейерверк.

Комментируя грандиозный концерт, одесситы отмечают, что теперь следует ожидать резкого прироста количества больных COVID-19, а также люди опасаются локдауна.

«С понедельника красная зона, и резко статистика заболевших вырастет в десятки раз если не в сотни»,

«Опа спасибо за повышение заболеваемости в Одессе»,

«Линейка в школе?!..не, вы шо, ковид жеж. А день города та пожалуйста, веселитесь гости дорогие)) где логика?»,

«А потом локдаун», - пишут в сети.

Напомним, чтобы не допустить массовое скопление детей, в Одессе отменили праздничные линейки 1 сентября

Как сообщала Politeka, холодная осень ворвалась в Одессу: синоптики сообщили, когда ждать пик похолодания

Также Politeka писала, что тысячу студентов пытались заселить за один день в общежитие Одессы: "Стояли более 15 часов"