В Одессе при заселении студентов в общежитие творилось настоящее безобразие
Студентов и их родителей заставили стоять в очереди с 3 утра и до поздней ночи. Об этом сообщают телеграм-каналы «Х. Одесса» и «Одесса-Инфо», передает Politeka.net
"Вот так проходит заселение в Киваловскую общагу, комендантша обиделась и закрылась изнутри", - говорится в публикации.
Безобразие творилось 30 августа на 9 станции Большого Фонтана возле и внутри общежития Кивалова.
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Руководство заведения за один день пыталось заселить почти тысячу студентов. При этом заселять в другой день не разрешают.
«Заселить студентов не могут. Говорят, завтра приезжайте. Целый день стояли студенты на жаре. Сначала подпиши договор - одна очередь. Потом поедет оплати - вторая очередь. Сделай справки - третья очередь. Заселяться в другой день не разрешают - грозятся тем, что место будет утрачено», - рассказали очевидцы.
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