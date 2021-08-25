Студентов одесского вуза заставляют поголовно вакцинироваться от коронавируса

В противном случае они не смогут заселится в общежития, а также учится, пишут местные СМИ .

Речь идет об Одесском государственном экологическогом университете.

Его ректор Сергей Степаненко подписал приказ, согласно которому поселять в общежития будут только при наличии отрицательного ПЦР-теста на COVID-19, справки о выздоровлении от коронавирусной болезни или документа, который "подтверждает получение хотя бы одного курса вакцинации".

При этом студентов с негативным ПЦР поселят временно, до тех пор, пока они не сделают прививки. Также ректор приказал вакцинировать всех первокурсников поголовно и 80% остальных лиц, которые проживают в общежитиях.

Одесские юристы уже заявили о незаконности данного приказа и готовятся представлять интересы клиентов, несогласных с такими требованиями.

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