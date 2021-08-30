В Одесской области ведутся поиски бывшего директора школы, который пропал в прошлом месяце
Андрей Иванович Митиогло – житель села Новосельское Ренийской ОТГ. Он вышел из дома еще 30 июля и с тех пор не дает о себе знать. Мужчине 71 год и ранее он работал учителем истории, а также занимал кресло директора местной школы.
Как сообщил
Родственники, которые работают за границей, попытались нанять для поисков пропавшего пенсионера частного детектива.
Дженнифер Лопес поймали в объятиях Киркорова, Полякова позавидовала: "Реально так выглядит?"
В Минобразования озвучили график каникул на 2021-2022 год, что известно: «переход на дистанционное обучение…»
Опухшая Каменских ужаснула видом из-за болезни, певицу не узнать: "Просто умираю"
Горбунов покинул Украину без Осадчей и сыновей, что произошло: кадры из самолета
Дважды разведенного Пономарева засекли под ручку с известной блондинкой, чей муж ушел к Ани Лорак: "Ой..."
«Но мы поняли, что попались мошенники, поэтому отказались от их сомнительных услуг», — рассказал Василий.
Родные просят жителей Имаильского района обратить внимание на фотографию пропавшего. Информацию о нем просьба сообщать по телефону: 096 832 56 87 — Василий.
Ранее сообщалось, что в Одессе окончательно решили, когда начнется учебный год: "Согласно закону..."
Также, одесские школы столкнулись с проблемой накануне учебного года
Politeka рассказывала, что плату за обучение в школах Одессы хотят изменить, заявление мэрии: "Более 5 тысяч детей..."