В Одесской области ведутся поиски бывшего директора школы, который пропал в прошлом месяце

Андрей Иванович Митиогло – житель села Новосельское Ренийской ОТГ. Он вышел из дома еще 30 июля и с тех пор не дает о себе знать. Мужчине 71 год и ранее он работал учителем истории, а также занимал кресло директора местной школы.

Как сообщил изданию Одесса-Рени брат пропавшего Василий Митиогло, Андрей Иванович в последнее время живет сам, поскольку все родственники выехали на заработки за границу. Пенсионер страдает потерей памяти. Однажды он уже терялся, его нашли пограничники в Болградском районе и вернули домой.

Родственники, которые работают за границей, попытались нанять для поисков пропавшего пенсионера частного детектива.

«Но мы поняли, что попались мошенники, поэтому отказались от их сомнительных услуг», — рассказал Василий.

Родные просят жителей Имаильского района обратить внимание на фотографию пропавшего. Информацию о нем просьба сообщать по телефону: 096 832 56 87 — Василий.

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