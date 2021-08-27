В одесской мэрии хотят, чтобы пригороды платили за обучение школьников
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В частности, одесский горсовет ведет переговоры с соседними объединенными громадами о компенсации местными бюджетами расходов на обучение в городских школах детей, которые фактически живут в пригородах.
В мэрии пожаловались, что из-за большого наплыва учеников из пригорода, городским школам приходится работать в две смены, а это дополнительная нагрузка.
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"В школах Одессы обучается более пяти тысяч детей из пригородов. С каждым годом эта цифра растет, поскольку интенсивно развиваются высотные микрорайоны за городской чертой. В связи с этим сейчас в Одессе около сорока школ вынуждены работать в две смены", - сообщает Думская.
В тоже время издание отмечает, что на сегодняшний день расходы сегодня составляют примерно 15-20 тысяч гривен в год (с учетом капитальных затрат). Видимо, такую же сумму на каждого из пяти тысяч школьников из пригородов муниципалитет рассчитывает получать от ОТГ.
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