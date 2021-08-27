В одесской мэрии хотят, чтобы пригороды платили за обучение школьников

Об этом пишет « Думская ».

В частности, одесский горсовет ведет переговоры с соседними объединенными громадами о компенсации местными бюджетами расходов на обучение в городских школах детей, которые фактически живут в пригородах.

В мэрии пожаловались, что из-за большого наплыва учеников из пригорода, городским школам приходится работать в две смены, а это дополнительная нагрузка.

"В школах Одессы обучается более пяти тысяч детей из пригородов. С каждым годом эта цифра растет, поскольку интенсивно развиваются высотные микрорайоны за городской чертой. В связи с этим сейчас в Одессе около сорока школ вынуждены работать в две смены", - сообщает Думская.

В тоже время издание отмечает, что на сегодняшний день расходы сегодня составляют примерно 15-20 тысяч гривен в год (с учетом капитальных затрат). Видимо, такую же сумму на каждого из пяти тысяч школьников из пригородов муниципалитет рассчитывает получать от ОТГ.

Ранее сообщалось, что в Одессе окончательно решили, когда начнется учебный год: "Согласно закону..."

Также, одесские школы столкнулись с проблемой накануне учебного года

Politeka рассказывала, что в Минобразования сообщили, что ждет детей на самом дел