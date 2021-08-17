Накануне нового учебного года в Одессе заявили о нехватке учебников
О проблеме сообщила руководитель Департаменте образования одесского горсовета Елена Буйневич, пишут местные
Чиновница говорит, что на данный момент полностью обеспечены книгами только ученики с первого по третьи классы, а также старая школа. А вот детям с пятого по седьмой класс не хватает около 20% учебной литературы.
В тоже время поставки учебников для 4 и 8 классов ожидаются конца лета.
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Буйневич объяснила, что учебники закупаются за бюджетные деньги, однако государство не выделило их в полном объеме.
Директор департамента посоветовала родителям не отчаиваться, аиспользовать электронные версии книг.
Нужно сказать, что похожая ситуация уже наблюдалась в Одессе в прошлом году. Тогда почти 50 тысяч детей остались без учебной литературы на украинском языке. Школы пытались решить проблему при помощи буккросинга – менялись книгами с другими учебными заведениями.
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