В Одессе не поддержали идею переноса учебного года на 20 сентября
Ранее в Одесской ОГА предлагали перенести начало образовательного процесса на 20 сентября, чтобы продлить туристический сезон и побольше заработать на отдыхающих.
Однако эту инициативу отклонили сегодня в мэрии, сославшись на закон «О среднем образовании».
В горсовете заявили, что все дети пойдут в школу 1 сентября.
72-летняя Пугачева показала себя без макияжа крупным планом и пожаловалась: "Вот и морщинки..."
Хименес-Браво из "Мастер Шеф" признался, почему ему сложно работать с украинцами: "К сожалению..."
Непогода натворила бед в Украине, ураган срывал рекламные щиты и валил деревья: кадры
Куда на "Мастер Шеф" деваются блюда после конкурсов и сколько длятся съемки, Эктор раскрыл секреты: "Очень сложно..."
Самолет с россиянами рухнул в аэропорту: момент попал на видео, первые данные
«Согласно закону «О среднем образовании» учебный год в заведениях среднего образования начинается в День знаний — 1 сентября, длится не менее 175 учебных дней и заканчивается не позднее 1 июля следующего года. Если 1 сентября приходится на выходной день, учебный год начинается в первый за ним рабочий день», - говорится в сообщении.
Отметим, что во всей Украине учебный год начнется 1 сентября. Несмотря на пандемию, школы будут работать в обычном формате — без смешанного или дистанционного обучения. Но если регион попадет в «желтую», «оранжевую» или «красную» зону, то будут принимать во внимание уровень вакцинации учителей.
Ранее сообщалось, что дети оказались в больнице после оздоровительного центра
Также, одесские школы столкнулись с проблемой накануне учебного года
Politeka рассказывала, что в Минобразования сообщили, что ждет детей на самом деле