В Одессе не поддержали идею переноса учебного года на 20 сентября

Ранее в Одесской ОГА предлагали перенести начало образовательного процесса на 20 сентября, чтобы продлить туристический сезон и побольше заработать на отдыхающих.

Однако эту инициативу отклонили сегодня в мэрии, сославшись на закон «О среднем образовании».

В горсовете заявили, что все дети пойдут в школу 1 сентября.

«Согласно закону «О среднем образовании» учебный год в заведениях среднего образования начинается в День знаний — 1 сентября, длится не менее 175 учебных дней и заканчивается не позднее 1 июля следующего года. Если 1 сентября приходится на выходной день, учебный год начинается в первый за ним рабочий день», - говорится в сообщении.

Отметим, что во всей Украине учебный год начнется 1 сентября. Несмотря на пандемию, школы будут работать в обычном формате — без смешанного или дистанционного обучения. Но если регион попадет в «желтую», «оранжевую» или «красную» зону, то будут принимать во внимание уровень вакцинации учителей.

Ранее сообщалось, что дети оказались в больнице после оздоровительного центра

Также, одесские школы столкнулись с проблемой накануне учебного года

Politeka рассказывала, что в Минобразования сообщили, что ждет детей на самом деле