В Одесской области, чтобы продлить время курортного сезона, местные власти рассматривают вариант переноса нового учебного года на конец сентября.
Об этом сообщили в Одесской областной государственной администрации.
В пресс-службе сообщили, что по плану, увеличение курортного сезона должно обеспечить жителей региона рабочими местами, а в бюджет поступит больше денег. В администрации рассказали, что курортный сезон исторически в Одессе начинался в средине мая, но климатические условия сильно изменились за несколько последних лет.
По словам специалистов, частыми осадками обычно сопровождаются июнь и май. В этим месяцы тепло отсутствует, а ветер становится особенно сильным. При этом, о сентябре в последнее время туристы начали отзываться с особой теплотой, называя его «бархатным сезоном».
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По словам чиновников, именно сентябрь стал лучшим временем для путешествия по приморским регионам Херсонской, Николаевской и Одесской областей. Предварительные подсчеты, предоставленные чиновниками, показали, что в случае продления курортного сезона, за сентябрь 2021 года дополнительно в бюджеты приморских регионов может поступить 600 млн. грн.
Эти деньги, предположительно, принесет гостеприимство регионов и экономика впечатлений. Также дополнительные средства предполагают получить от сопутствующих услуг. Половину указанной суммы надеются получить представители Одесской области.
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