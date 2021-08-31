Новый учебный год в одесских школах стартует без проведения праздничной линейки

Об отмене линеек 1 сентября сообщила директора департамента образования и науки Елена Буйневич.

По словам чиновницы, в этом году традиционные линейки, посвященные первому звонку, проводится в школах Одессы не будут.

Причиной она назвала плохую эпидемиологическую ситуацию на фоне коронавируса.

Из-за новых случаев ковида, которые регистрируют в Одессе, Министерство здравоохранения рекомендовало не проводить мероприятия с массовым скоплением детей.

В тоже время нужно сказать, что в Одессе собираются с размахом отмечать День города. Праздничные мероприятия запланированы на 2 сентября.

Сейачс Одесская область на третьем месте в стране по суточному приросту заболевших - нас опережают только столица и Харьковский регион.

За минувшие сутки в Одесской области лабораторно подтверждено 127 новых случаев коронавируса, в том числе 56 — в Одессе. Среди заболевших — трое детей.

Новых летальных случаев среди пациентов с ковидом нет.

Напомним, что одесских студентов поголовно заставляют вакцинироваться: выдан приказ

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