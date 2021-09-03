Одесситам порекомендовали доставать теплые вещи, так как весь день в городе будет прохладно и ветрено

Пик похолодания придется на 3 сентября из-за воздушных масс из Арктики, которые продолжают поступать в Одессу.

По прогнозам синоптиков, с самого утра и до позднего вечера в Одессе будет держаться ясная погода. Без осадков.

Ветер северо-западный, 7-12 метров в секунду. Местами могут быть шквалы до 15 метров. Столбики термометров будут держаться на уровне +20..+22 днем, к ночи похолодает до +10. Температура морской воды составит +20+21.

В области метеорологи переменную облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 метров в секунду, ночью местами порывы до 15 метров.

Температура ночью будет колебаться от +7 до +12 градусов, а днем составит ​​+17 +22 .

На автодорогах области будет хорошая видимость.

Напомним, что погода в Одессе окончательно испортится, ожидается холод из Арктики: синоптики выдали прогноз

Еще Politeka писала, что стихия разбушевалась на Одесчине, появилось видео: "Смерч, дождь и град"

Также Politeka сообщала, стихия нагрянет в Одессу в новой силой, от лета не останется следа: детальный прогноз от синоптиков