Одесситам порекомендовали доставать теплые вещи, так как весь день в городе будет прохладно и ветрено
Пик похолодания придется на 3 сентября из-за воздушных масс из Арктики, которые продолжают поступать в Одессу.
По прогнозам синоптиков, с самого утра и до позднего вечера в Одессе будет держаться ясная погода. Без осадков.
Ветер северо-западный, 7-12 метров в секунду. Местами могут быть шквалы до 15 метров. Столбики термометров будут держаться на уровне +20..+22 днем, к ночи похолодает до +10. Температура морской воды составит +20+21.
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В области метеорологи переменную облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 метров в секунду, ночью местами порывы до 15 метров.
Температура ночью будет колебаться от +7 до +12 градусов, а днем составит +17 +22 .
На автодорогах области будет хорошая видимость.
Напомним, что погода в Одессе окончательно испортится, ожидается холод из Арктики: синоптики выдали прогноз
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