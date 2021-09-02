Вместе с дождем в Одессу ворвется похолодание из Арктики

Холодный фронт принесёт в Одессу дожди и порывистый ветер, но это еще не все неприятности. Сразу за ним на Одессу надвигаются арктические массы, которые принесут резкое похолодание.

2 сентября погода будет по-настоящему осенней в Одессе: пасмурное небо и небольшие осадки утром и вечером.

Поднимется штормовой северо-западный ветер, его порывы достигнут ​​15-18 метров в секунду.

В Одессе ощутимо похолодает, температура ночью составит +14…+16 градусов, днем ​​+20…+22. Температура морской воды составит +22+23 градусов.

В Одесской области по прогнозам синоптиков ожидается переменная облачность. Ночью местами кратковременный дождь, гроза, днем ​​без существенных осадков. Ветер северо-западный, 9-14 метров в секунду, утром и днем ​​15-18 метров в секунду.

Температура ночью составит +12..+17 градусов, днем ​​будет не выше +22. В автодорогах области видимость хорошая.

Напомним, что мощный ливень накрыл Одессу: улицы ушли под воду, людей сбивали потоки воды

Еще Politeka писала, что стихия разбушевалась на Одесчине, появилось видео: "Смерч, дождь и град"

Также Politeka сообщала, стихия нагрянет в Одессу в новой силой, от лета не останется следа: детальный прогноз от синоптиков