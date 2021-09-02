Вместе с дождем в Одессу ворвется похолодание из Арктики
Холодный фронт принесёт в Одессу дожди и порывистый ветер, но это еще не все неприятности. Сразу за ним на Одессу надвигаются арктические массы, которые принесут резкое похолодание.
2 сентября погода будет по-настоящему осенней в Одессе: пасмурное небо и небольшие осадки утром и вечером.
Поднимется штормовой северо-западный ветер, его порывы достигнут 15-18 метров в секунду.
В Одессе ощутимо похолодает, температура ночью составит +14…+16 градусов, днем +20…+22. Температура морской воды составит +22+23 градусов.
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В Одесской области по прогнозам синоптиков ожидается переменная облачность. Ночью местами кратковременный дождь, гроза, днем без существенных осадков. Ветер северо-западный, 9-14 метров в секунду, утром и днем 15-18 метров в секунду.
Температура ночью составит +12..+17 градусов, днем будет не выше +22. В автодорогах области видимость хорошая.
Напомним, что мощный ливень накрыл Одессу: улицы ушли под воду, людей сбивали потоки воды
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