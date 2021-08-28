Синоптики рассказали, какой будет погода в последнюю субботу лета
Так, жара постепенно покидает Одессу и на смену ей идут дожди с грозами.
В субботу 28 августа погоду в Одессе будет определять антициклон - весь день будет пасмурно и местами пройдет небольшой дождик.
Ветер восточный, 5-10 метров в секунду.
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По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, температура ночью будет колебаться в пределах +16+18 градусов, днем будет достаточно тепло +26+28 °С. Температура морской воды составит +21-22 градусов.
В Одесской области метеорологи предупредили о сильном тумане ночью и утром, который накроет отдельные районы. Видимость составит не больше 200 - 500 метров.
Ветер восточный, 5-10 метров в секунду.
Температура ночью будет колебаться от +13 до +18 градусов, а днем +23+28.
Ранее мы писали, в результате мощного ливня 26 августа в Одессе были затоплены улицы в разных частях города.
На проблемные участки была выведена спецтехника — 36 единиц и 270 сотрудников коммунальных служб. Также был подтоплен промрынок “Седьмой километр” за городом.
Напомним, что рекордный ливень накрыл Одессу: улицы ушли под воду, людей сбивали потоки воды
Еще Politeka писала, что стихия разбушевалась на Одесчине, появилось видео: "Смерч, дождь и град"
Также Politeka сообщала, дожди размыли кладбище на Одесчине, обнажив захоронения: останки разбросаны посреди дороги