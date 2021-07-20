Непогода не только в Киеве доставила неудобства людям
В Одесской области ливни размыли грунтовую дорогу, под которой оказалось старое кладбище, и теперь местные жители стали находить человеческие останки. Об этом сообщил Telegram-канал "Х. Одесса", передает Politeka.net.
Жуткие находки обнаружили в селе Липецкое Подольского района.
По всей видимости, человеческие кости оказались снаружи из-за вымывания земли постоянными дождями, которые стали привычным явлением этим летом.
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Как сообщила сельская староста в ближайшие дни на этом участке дороги будут работать сотрудники ритуальной службы, которые перезахоронят останки в отведенных для этих мест.
Очевидцы делятся фотоснимками находок в сети.
По прогнозам синоптиков, 20 июля в Одессе ясная погода продержится до позднего вечера. В некоторых районах области в течение дня возможны кратковременные грозы и усиление ветра. В областном центре осадков не прогнозируют.
Напомним, что стихия разбушевалась на Одесчине, появилось видео: "Смерч, дождь и град"
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