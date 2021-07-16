Жителей Одесского региона предупредили о приближении пылевой бури из Сахары
Движется пылевое облако со стороны Польши и хуже всего, что оно несет угрозу для здоровья. Об этом сообщил синоптик Валерий Латуха у себя в
По словам метеоролога, частички пыли в воздухе оказывают серьезный ущерб здоровью человека. В зоне риска находятся люди, больные астмой или прочими заболеваниями дыхательной системы. Также пыль пагубно влияет на аллергиков, людей с больной сердечно-сосудистой системой.
Помимо прочего, аэрозоли сказываются на погоде. Большое количество пылевых частиц способно нагревать или охлаждать поверхность Земли, влиять на образование облаков.
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Специалист настоятельно рекомендует людям, которые находятся в зоне риска, закрыть окна и переждать пылевую бурю дома. На улицу выходить только в крайней необходимости. С собой нужно взять чистую воду и средства для защиты дыхательных путей.
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