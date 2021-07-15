Одесситам рассказали, когда жара пойдет на спад

Как передает Politeka.net, об этом сообщила украинский метеоролог Наталья Диденко на своей странице в Facebook .

Она отметила, что пока радоваться пока рано, поскольку уже завтра температура воздуха прогреется до рекордных отметок на термометрах.



"16-го июля ожидается в течение дня + 30 +35, местами +33 + 37 градусов", - спрогнозировала Диденко.

В тоже время она назвала дату, когда температура пойдет на спад, и в Украине станет более комфортная температура - ни жарко, ни холодно. Произойдёт это уже 20 июля, поэтому, некоторым рекомендуется усердно дождаться этой даты, а любителям жары наслаждаться, пока можно.

Жара постепенно будет уходить, но, подольше задержится на Востоке и Юге страны.

Сухая погода некоторое время все еще будет доминировать, благодаря антициклону, однако, по словам синоптика, у всех есть уникальное свойство разрушаться.

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