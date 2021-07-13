Туристка из Западной Украины высмеяла морской отдых в Одессе
Блогерша Таня Носевуч, приехавшая на отдых в Одессу из Тернопольской области, записала несколько роликов в издевательской манере.
Видеозаписи она выложила на личной странице в Инстаграм, где на нее подписаны 200 тысяч человек, передает Politeka.net (чтобы просмотреть- скролльте страницу до конца)
"Если вы выбираете между Черногорией и Болгарией, между Турцией и Арабскими Эмиратами, то я рекомендую вам Одессу! Незабываемые впечатления", — говорит женщина, сидящая в морской воде всплошь усеянной зелеными водорослями.
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На втором видео, блогерша решила поведать про пользу водорослей из-за йода.
Она забралась в море в одежде и с бутербродом в руке.
«Водоросли выделяют йод полезный для нас. Шикарная процедура в подарок к купанию в море», - говорится в подписи к ролику.
Надо сказать, что сейчас Одесса возглавляет рейтинг самых дорогих и популярных украинских курортов, однако в данное время море у берега заполонили водоросли.
Дело в том, что сейчас идет активное цветение сине-зеленых водорослей.
Это процесс сильно повышает концентрацию азота и фосфора, поглощает много кислорода. Из-за этого в воде начинают умирать морские обитатели, а также размножаться сальмонеллы и другие опасные бактерии.
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