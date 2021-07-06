Стало известно о том, что пляжи в курортной Затоке попали в черный список
Недавно специалисты проверили качество морской воды на пляжах Одессы и области и как выяснилось не везде купаться безопасно для здоровья. Об этом со ссылкой на ГУ «Одесский областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава Украины».
Отмечается, что с 28 июня по 4 июля на 22 пляжах Одессы и области отобрали 106 образцов морской воды. А именно 93 пробы на санитарно-микробиологические показатели и 13 на санитарно-химические.
Из взятых проб две по санитарно-микробиологическим показателям не соответствовали гигиеническим требованиям.
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В частности, специалисты не рекомендуют купаться на пляжах в районах Центральный и Солнечный в заливе.
Ранее мы писали о назревающей экологической катастрофе в Затоке.
Дело в том, что в Белгород-Днестровский лиман систематически сливают канализацию.
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Как сообщают в Государственной экологической инспекции - только 20% ливневых отходов не попадают в море.
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