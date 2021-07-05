Ночной ливень, который обрушился на Одесский регион, уже успел натворить немало бед

Кроме наводненных водой улиц, о которых мы писали ранее, стало известно о затоплении полицейского отделения в одном из городов нашей области.

О чрезвычайно ситуации рассказали спасатели, передает Politeka.net.

Так, в Южном в результате затяжного дождя были подтоплены помещения и прилегающая территория местного отделения полиции. Воды было настолько много, что правоохранителям пришлось вызвать спасателей.

На участке и в помещениях откачали около 60-ти кубических метров дождевой воды.

Также не повезло жителям улицы Радиальной в частном секторе Малиновского района Одессы. Там только в двух дворах откачали почти 90 кубометров воды.

А центральные улицы Раздельной на данный момент выглядят вот так. Согласно метеостанциям Одесской области за последние сутки там выпало больше всего осадков.

Напомним, что стихия будет трепать Одессу целых три дня: объявлено штормовое предупреждение

Еще Politeka писала, что стихия потреплет Одессу, уровень опасности высок: сделано предупреждение

Также Politeka сообщала, что на Одесчине возникла угроза прорыва дамбы из-за обильных дождей.