Ночной ливень, который обрушился на Одесский регион, уже успел натворить немало бед
Кроме наводненных водой улиц, о которых мы писали ранее, стало известно о затоплении полицейского отделения в одном из городов нашей области.
О чрезвычайно ситуации рассказали спасатели, передает Politeka.net.
Так, в Южном в результате затяжного дождя были подтоплены помещения и прилегающая территория местного отделения полиции. Воды было настолько много, что правоохранителям пришлось вызвать спасателей.
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На участке и в помещениях откачали около 60-ти кубических метров дождевой воды.
Также не повезло жителям улицы Радиальной в частном секторе Малиновского района Одессы. Там только в двух дворах откачали почти 90 кубометров воды.
А центральные улицы Раздельной на данный момент выглядят вот так. Согласно метеостанциям Одесской области за последние сутки там выпало больше всего осадков.
Напомним, что стихия будет трепать Одессу целых три дня: объявлено штормовое предупреждение
Еще Politeka писала, что стихия потреплет Одессу, уровень опасности высок: сделано предупреждение
Также Politeka сообщала, что на Одесчине возникла угроза прорыва дамбы из-за обильных дождей.