На Одесчине возникла угроза прорыва дамбы из-за обильных дождей
Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС в Одесской области.
На севере региона в Подольском районе для устранения угрозы разрушения дамбы в селе Александровка ведутся работы по перекачке воды из переполненного пруда через плотину.
Уже перекачано 1,6 тыс. куб. м. воды.
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Это явление вызвано цветением цианобактерии Aphanizomenon flos-aquae.
Теплая морская вода в сочетании с низкой соленостью и наличием большого количества различных органических веществ в воде - благоприятная среда для "цветения" моря.
Цветущее море показали с высоты птичьего полета.
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