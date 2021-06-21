На Одесчине возникла угроза прорыва дамбы из-за обильных дождей

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС в Одесской области.

На севере региона в Подольском районе для устранения угрозы разрушения дамбы в селе Александровка ведутся работы по перекачке воды из переполненного пруда через плотину.

Уже перекачано 1,6 тыс. куб. м. воды.

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Это явление вызвано цветением цианобактерии Aphanizomenon flos-aquae.

Теплая морская вода в сочетании с низкой соленостью и наличием большого количества различных органических веществ в воде - благоприятная среда для "цветения" моря.

Цветущее море показали с высоты птичьего полета.

К слову, на Одесчине мужчина набросился на людей с тесаком: видео "атаки".

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