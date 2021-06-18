В Одесской области вспыхнул склад
В Белгороде-Днестровском загорелось здание, в котором расположен склад.
Огонь распространился на площади 200 квадратных метров.
Прибывшие на место пожарные ликвидировали возгорание.
К счастью, погибших и пострадавших нет. Предварительно, пожар произошел из-за короткого замыкания в электрощитовой.
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Об этом сообщили в пресс-службе Одесского горсовета.
В самом центре города в будние дни загрязняющие вещества превышают все допустимые нормы.
"Улица Екатерининская/улица Дерибасовская, загрязняющее вещество оксид углерода — в 1,7 раза выше нормы", — говорится в сообщении.
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