В Одесской области вспыхнул склад

В Белгороде-Днестровском загорелось здание, в котором расположен склад.

Огонь распространился на площади 200 квадратных метров.

Прибывшие на место пожарные ликвидировали возгорание.

К счастью, погибших и пострадавших нет. Предварительно, пожар произошел из-за короткого замыкания в электрощитовой.

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Об этом сообщили в пресс-службе Одесского горсовета.

В самом центре города в будние дни загрязняющие вещества превышают все допустимые нормы.

"Улица Екатерининская/улица Дерибасовская, загрязняющее вещество оксид углерода — в 1,7 раза выше нормы", — говорится в сообщении.

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