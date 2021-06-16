Одессит вышел из дома на работу и по дороге исчез
Друзья и близкие мужчины обратились за помощью к правоохранителям.
Василий покинул квартиру на Парковой, рано утром.
По словам жены, Василий должен был встретиться с людьми на деловой встрече, женщина не знает, с кем именно.
Потом Василий Драгомарецкий собирался отправиться в Одессу, где он работает руководителем фирмы , которая специализируется по грузоперевозкам.
Мужчина планировал ехать в маршрутке, так что его машина сейчас в ремонте.
73-летняя Ротару изумила внешностью, выйдя в свет впервые за долгое время: "Я скучала!"
Новый сезон "Танців з зірками", украинцы взбунтовались против Кухар: "Пусть самовыражается в опере"
ДТП на киевской трассе: грузовик превратил легковушку в груду металла, выжить удалось не всем
Мощные взрывы прогремели на АЗС, есть первые данные о раненых: кадры ЧП в России
"Пронесся смерч и обрушился ливень": непогода разбушевалась в Украине, кадры разрушений
Жена написала заявление в полицию о пропаже мужа. По словам друзей Василия, к поискам также подключилась СБУ.
Исчезнувшему 37 лет, рост — 185 сантиметров, вес - 100 килограммов. Был одет в серый спортивный костюм Reebok.
Просим всех, кто видел Василия, сообщите, пожалуйста, в полицию или по этим телефонам: 0632682149 — жена Ирина, 0679296859 — друг Сергей.
Недавно мы писали, что в Одесской области пропал подросток
Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Одесской области.
Приметы: 17-лет, рост 175 см, худощавого телосложения, темные волосы.
Был одет: зеленый свитер с капюшоном, белая панама, спортивные штаны и кроссовки черного цвета, розовая сумка.
"Уважаемые граждане! Если вы владеете какой-либо информацией о месте нахождения парня, просим позвонить в отделение полиции № 3 по телефону (048) 779-42-52 или на спецлинию "102", - говорится в сообщении.
К слову, в Одессе над морем после ливня заметили уникальное явление, фото: невероятно красиво.
Также Politeka сообщала, что устрашающее небо запечатлели одесситы, кадры: "погода значительно ухудшилась".