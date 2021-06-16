В области начали часто пропадать люди

Одессит вышел из дома на работу и по дороге исчез

Друзья и близкие мужчины обратились за помощью к правоохранителям.

Василий покинул квартиру на Парковой, рано утром.

По словам жены, Василий должен был встретиться с людьми на деловой встрече, женщина не знает, с кем именно.

Потом Василий Драгомарецкий собирался отправиться в Одессу, где он работает руководителем фирмы , которая специализируется по грузоперевозкам.

Мужчина планировал ехать в маршрутке, так что его машина сейчас в ремонте.

Жена написала заявление в полицию о пропаже мужа. По словам друзей Василия, к поискам также подключилась СБУ.

Исчезнувшему 37 лет, рост — 185 сантиметров, вес - 100 килограммов. Был одет в серый спортивный костюм Reebok.

Просим всех, кто видел Василия, сообщите, пожалуйста, в полицию или по этим телефонам: 0632682149 — жена Ирина, 0679296859 — друг Сергей.

Недавно мы писали, что в Одесской области пропал подросток

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

Приметы: 17-лет, рост 175 см, худощавого телосложения, темные волосы.

Был одет: зеленый свитер с капюшоном, белая панама, спортивные штаны и кроссовки черного цвета, розовая сумка.

"Уважаемые граждане! Если вы владеете какой-либо информацией о месте нахождения парня, просим позвонить в отделение полиции № 3 по телефону (048) 779-42-52 или на спецлинию "102", - говорится в сообщении.

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