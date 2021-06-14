В Одесской области ливень затопил село

Спасатели с применением переносной мотопомпы и пожарно-технического оборудования откачали 400 куб. м. воды с участков по улицам Леси Украинки и Шевченко.

К месту ЧП привлечено 6 человек личного состава и 1 единица пожарно-спасательной техники.

К счастью, разрушение объектов нет, также восстановлены условия жизнедеятельности жителей.

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Так, 13 июня в Одессе значительно ухудшилась погода - небо затянуло облаками.

На пляже "Лузановка" люди продолжали загорать и купаться в море, несмотря на то, что дождь мог начаться в любой момент.

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