В Одесской области ливень затопил село
Спасатели с применением переносной мотопомпы и пожарно-технического оборудования откачали 400 куб. м. воды с участков по улицам Леси Украинки и Шевченко.
К месту ЧП привлечено 6 человек личного состава и 1 единица пожарно-спасательной техники.
К счастью, разрушение объектов нет, также восстановлены условия жизнедеятельности жителей.
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