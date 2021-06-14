В Одессе над морем заметили невероятно красивое явление
Об этом сообщает "Vgorode", ссылаясь на фотографа Лолиту Клочкову.
Так, после проливного дождя в районе 10-й станции Большого Фонтана можно было увидеть огромную радугу.
Расположилась она достаточно низко - увидеть ее могли все жители, проходящие мимо.
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Так, 13 июня в Одессе значительно ухудшилась погода - небо затянуло облаками, передает "Вгороде".
На пляже "Лузановка" люди продолжали загорать и купаться в море, несмотря на то, что дождь мог начаться в любой момент.
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