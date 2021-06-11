Все объезжали, и только один он целенаправленно наехал на бедное животное

Водитель на одесских номерах специально задавил спящую на дороге собаку

К сожалению, животное после наезда не выжило. Жуткий инцидент случился в одном из районов Киева на парковке супермаркета. Об этом сообщили очевидцы в местные телеграм-каналы и показали видео наезда, передает Politeka.net (чтобы посмотреть - доскролльте страницу до конца)

«На моих глазах. Мы шли в Сильпо, из далека я увидела собаку, которая мирно спала. Все водители объезжали, и только один он целенаправленно наехал на бедное животное», - сообщила женщина.

Очевидица отметила, что на ее крики и жесты водитель внимания не обращал.

После того, как он задавил собаку, были вызваны сотрудники полиции, они оштрафовали мужчину на 400 гривен.

«Мы спрашивали, а если бы там был ребёнок ?!На что полиция и водитель сказали что собака это ничто. Наша тупая полиция стала через 5 минут общения с ним обращаться к водителю-Викторович (как будто они друзья) При разговоре с людьми он начал говорить, что кается, а полиция стала убеждать нас чтоб мы замяли дело», - говорит женщина.

Очевидцы пообещали не пустить дело на самотек и добиться справедливого наказания для водителя. Тело собаки отправили на экспертизу.

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