Одесситы протестуют в центре города, они перекрыли дорогу
Митинг устроили во вторник, 8 июня. Об этом сообщают местные телеграм-каналы, передает Politeka.net.
Жители квартала, на котором расположена типография Фесенко и кинотеатр Короленко, перекрыли улицу, выступая против сноса этих памятников.
Они опасаются, что снос зданий, уходящих вглубь квартала, приведет к обрушению соседних жилых домов.
В руках люди держат плакаты: «Вандалы разрушают кварталы», «Спасем историю Одессы», «Полиция слуга Пространства» и «Мы против разрушения памятников» и т.д.
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На месте дежурила полиция, автомобили разворачивали в объезд. Микрорайон сковала большая пробка. Но в настоящий момент акция закончилась, она продолжалась около 20 минут.
Ранее мы сообщали, что циклон, который повис над Одесской областью, принесет новую порцию осадков в Одессу.
Как сообщили в Гидрометцентре Черного и Азовского морей, небо над Одессой будет ясным до обеда, а во второй половине дня погода поменяется – пойдет проливной дождь с грозой.
Температура воздуха ожидается достаточно высокой. Днем столбики термометра покажут максимально +25+26 градусов.
Ветер обещают северо-западный, до 4 метров в секунду.
Синоптики предупредили, что из-за грозы в Одесской области синоптики объявили штормовое предупреждение – І уровень опасности (желтый).
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