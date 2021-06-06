Больше всего досталось жителям Черёмушек

В Одессе с новой силой разгулялась непогода

В воскресенье, 6 июня на город обрушился не только дождь, но и град.

Соответствующими кадрами делятся местные жители в соцсетях, передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Как сообщают одесситы, больше всего досталось жителям Черемушек - там выпал град.

На обнародованных кадрах видно, что дождь был очень сильным, по дорогам текли реки воды, а ливень сопровождал град.

Тем временем синоптики сообщили, что в понедельник одесситов ждет переменная облачность с кратковременным дождем и грозой. На дорогах региона будет хорошая видимость.

Ветер северо-западный, с порывами до 5-10 метров в секунду. Температура ночью будет 13-15 °С тепла, днем – 23-25 °С со знаком плюс. Температура воды в море – около 15-16 °С выше нуля.

Вторник и среда в Одессе также будут облачными и дождливыми. Возможна гроза. Ветер западный с порывами до 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью будет колебаться от 11 до 16 °С тепла, днем будет около 21-26 °С выше нуля.

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