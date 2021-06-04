С приходом лета уличная еда стала представлять особорую опасность

Так, стало известно о вспышке сальмонеллёза, которую зафиксировали в Березовке Одесской области.

Как сообщила во время брифинга,заведующая отделом эпидконтроля областного лабораторного центра Минздрава Лариса Потиенко там на больничной койке оказались 7 человек.

Все пострадавшие винят в своем заболевании шаурму, говорят, что ели ее на улице накануне.

Как в шаурме оказалась сальмонелла - еще не выяснили.

На сегодня эпидрасследование продолжается — проводятся мероприятия по выявлению источника инфекции.

До этого мы сообщали о массовом отравлении, которое случилось в летнем лагере под Одессой.

ЧП зафиксировали в лагере "Green Рark" в курортном поселке Сергеевка. Об этом заявили во время брифинга в ОГА, в пятницу, 4 июня.

Сообщается, что шестерых детей госпитализировали в инфекционную больницу с гастроэнтероколитом.

Их состояние оценивается как средней тяжести.

Что стало причиной отравления, пока не ясно. Для выяснения подробностей на место выехали специалисты.

Ведется эпидрасследование.

Ранее мы писали в некоторых районах Одесской области нашли химические загрязнения в питьевой воде.

Выяснилось, что вода плохого качества в селах Алексеевка, Маразлиевка, Роскошное и Широкое Белгород-Днестровского района, поселках Доброслав и Саврань, в Ананьеве, а также селе Оленовка Балтского района. В указанный населенных пунктах она не отвечает нормам по санитарно-микробиологическим показателям.

В тоже время санитарно-химические показатели воды (24 пробы) не отвечают требованиям в Сарате, селах Кулевча и Сергеевка Саратского района, Арцизе, селах Теплица, Садовое, Веселый Кут, Роща, Павловка и Делень Арцизского района, а также в Вилково и селе Приморское.

Напомним, лето начнется с дождей: синоптики огорошили одесситов прогнозом на три месяца.

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