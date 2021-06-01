Первый день лета ознаменуется ухудшением погодных условий в Одессе

Синоптики прогнозируют сильный дождь с грозой и шквальным ветром, а также похолодание.

Из-за непогоды даже решили отменить некоторые развлекательные мероприятия, приуроченные ко Дню защиты детей.

Как сообщили в пресс-службе одесской мэрии, праздничную программу для детей, которая должна была начаться в Летнем театре Городского сада перенесли на выходные дни.

В Гидрометцентре Черного и Азовского морей сообщили, что с 1 июня Одессу накроют обильные и затяжные осадки. Осадки прогнозируются весь день. Кроме того, в город нагрянет северный шторм, шквальные порывы которого достигнут 14-19 метров в секунду. Море станет беспокойным. Волны поднимутся до 1,3 метра в высоту.

Температура воздуха утром составит 12-14°С, ближе к обеду отметка поднимется до 15-17°С.

В среду стихия немного поутихнет, однако мелкий дождь продолжиться. В городе также будет ветрено, однако волны на море успокоятся.

Дневная температура составит от + 15 до +17 градусов, ночью не больше +12.

В четверг и пятницу в Одессе будет по-прежнему дождливо. 3 июня вновь прогнозируется шквальный северный ветер с порывами 15-20 метров в секунду. Море снова станет беспокойным. Волны поднимутся от 0,2 до 1 метра в высоту.

Температура воздуха будет составлять +13+17 градусов.

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