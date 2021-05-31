Новая рабочая неделя в Одессе начнется с похолодания затяжных дождей с грозами и штормового ветра

Всему виной черноморский циклон, который будет кружить над городом.

По прогнозам синоптиков, уже в понедельник, 31 мая ожидается ухудшение метеоусловий - небо над Одессой будет пасмурным практически весь день. Температура воздуха составит от 14 до 20 градусов выше нуля. Вечером польет дождь, который будет идти практически весь следующий день. Ветер обещают северный 9-14 м/с.

Вторник 1 июня в Одессе будет во власти непогоды. На протяжении всего дня ожидается ливень, северный шквальный ветер с порывами до 12-17 метров в секунду. Кроме того, будет штормить на море, волны поднимутся до 1 метра в длину.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 12 до 14 °С тепла, днем будет около 19-21 °С выше нуля. Температура воды в море – около 16-17 °С выше нуля.

В среду стихия немного поутихнет, однако мелкий дождь продолжиться. В городе также будет ветрено, однако волны на море успокоятся.

Дневная температура составит от + 15 до +17 градусов, ночью не больше +12.

В четверг и пятницу в Одессе будет по-прежнему дождливо. 3 июня вновь прогнозируется шквальный северный ветер с порывами 15-20 метров в секунду. Море снова станет беспокойным. Волны поднимутся от 0,2 до 1 метра в высоту.

Температура воздуха будет составлять +13+17 градусов.

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