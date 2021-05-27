Два подростка утонули в водоемах Одесской области за короткое время
Об этом передает Politeka.net, со ссылкой на информацию пресс-службы регионального ГУНП и ГСЧС.
Первая трагедия разыгралась ближе к вечеру 25 мая в Белгород-Днестровском районе.
12-летний мальчик со своим приятелем одногодкой и младшей сестрой пошел на речку купаться.
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Ребенок разделся, прыгнул в воду и не вынырнул.
Оставшиеся на берегу дети побежали домой и позвали на помощь взрослых. Жители села достали из воды тело мальчика и попытались его реанимировать до приезда «скорой помощи», но безрезультатно.
Смерть наступила в результате попадания воды в дыхательные пути. Ровно год назад этот участок искусственно углубляли.
На место прибыла следственно-оперативная группа.
На родителей погибшего завели уголовное дело.
Второй случай произошел днем в городе Измаиле Одесской области.
17-летний парень пошел купаться на набережной возле музея «Диарама» на реке Дунай и до сих пор не вернулся.
Спасатели и полицейские организовали пеший патруль вдоль берега Дуная и обследовали 2 км прибрежной полосы. Одновременно водолазы на катере «Прогресс-4», вместе с сотрудниками отряда морской охраны на катере «Galia 640» обследовали 5 тыс. кв. м поверхности воды.
Пропавшего до сих пор не нашли. Поиск продолжается.
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