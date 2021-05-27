Тело одного ребенка достали из воды, второе ищут

Два подростка утонули в водоемах Одесской области за короткое время

Об этом передает Politeka.net, со ссылкой на информацию пресс-службы регионального ГУНП и ГСЧС.

Первая трагедия разыгралась ближе к вечеру 25 мая в Белгород-Днестровском районе.

12-летний мальчик со своим приятелем одногодкой и младшей сестрой пошел на речку купаться.

Ребенок разделся, прыгнул в воду и не вынырнул.

Оставшиеся на берегу дети побежали домой и позвали на помощь взрослых. Жители села достали из воды тело мальчика и попытались его реанимировать до приезда «скорой помощи», но безрезультатно.

Смерть наступила в результате попадания воды в дыхательные пути. Ровно год назад этот участок искусственно углубляли.

На место прибыла следственно-оперативная группа.

На родителей погибшего завели уголовное дело.

Второй случай произошел днем в городе Измаиле Одесской области.

17-летний парень пошел купаться на набережной возле музея «Диарама» на реке Дунай и до сих пор не вернулся.

Спасатели и полицейские организовали пеший патруль вдоль берега Дуная и обследовали 2 км прибрежной полосы. Одновременно водолазы на катере «Прогресс-4», вместе с сотрудниками отряда морской охраны на катере «Galia 640» обследовали 5 тыс. кв. м поверхности воды.

Пропавшего до сих пор не нашли. Поиск продолжается.

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