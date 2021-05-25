В Рени Одесской области нашли повешенным водителя мэра, перед смертью он написал прощально записку

Погибшего Игоря Бевза обнаружили в петеле в собственном доме 24 мая. Ему было 58 лет. Мужчина работал водителем у городского головы Рени Игоря Плехова, пишет местный сайт «Одесса Рени».

Как рассказал сам мэр, два дня, 22-23 мая Юрий был на выходных.

"В понедельник утром я собрался на работу, сидел уже во дворе, не сомневаясь, что Юра, как всегда, будет за рулем. Но в назначенное время он не появился", - сообщил городской голова.

Плехов принялся звонить ему на телефон, но в трубке звучало: "поза зоною досяжності…".

В полиции сообщили, что погибший оставил предсмертную записку.

В ней покойный обращается к родственникам с просьбой не осуждать его решение и пишет о том, что ему "так будет лучше".

Также в записке сказано о том, что на карточке есть деньги на похороны. Также покойный не забыл упомянуть о том, что он никому ничего не должен.

Записка написана продуманно, лаконично, аккуратным подчерком, четко выведена каждая буква.

«Мне сегодня как будто второй раз отрезали ноги. Юра для меня был не только водителем: он был мне и отцом, и братом. Хотя Юра жил по соседству и жил сам, я у него никогда в жизни не был дома. Почему он это сделал, не знаю, ничто вообще не предвещало такой беды», - рассказал мэр.

Напомним, что застреленное тело офицера найдено на рабочем месте в Одессе: первые детали трагедии

А еще Politeka писала, что оборвалась жизнь легендарной одесситки, успела оставить послание: "Извините, кому не ответила..."

Также Politeka сообщала, что в центре Одессы оборвалась жизнь молодого мужчины, оставил послание: "Всё пошло по плану"