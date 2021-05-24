В Одессе офицер-пограничник по неизвестным причинам застрелился в рабочем кабинете
Его тело найдено рано утром 24 мая по адресу Инглези, 9/2.
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Пресс-служба Госпогранслужбы подтвердила информацию о трагедии.
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Предварительная версия причин смерти — самоубийство на фоне семейных проблем. На месте сейчас работают комиссия и следователь. Надзор за расследованием ведет военная прокуратура.
Ранее мы сообщали, на Одесчине обнаружили мертвое тело пограничника.
ЧП с военнослужащими произошло на озере во время патрулирования границы - моторная лодка с четырьмя пограничниками перевернулась днем 5 мая на озере Тудорово, что возле границы с Молдовой, в Беляевском районе Одесской области.
В итоге один из них пропал без вести.
К поискам, кроме коллег, были привлечены полицейские, спасатели и местные рыбаки.
К сожалению, его нашли погибшим.
"Даже в этой трагической ситуации офицер успел скоординировать действия всех, кто находился с ним в лодке, в дальнейшем помогло трем пограничникам спастись. Это невосполнимая потеря для охранников границы, это боль для его семьи", - сообщил глава Государственной пограничной службы Украины на своей страничке в Facebook.
Напомним, ЧП с военными произошло на границе в Одесской области, задействована авиация: кадры с места
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