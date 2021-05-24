Водителей предупредили о временном закрытии участка международной трассы Киев-Одесса

Как сообщили в Службе автомобильных дорог региона,с 6:00 25 мая до 17:00 1 июня будет закрыт правый проезд в направлении Одессы (возле с. Чабаны), передает Politeka.net.

“Движение автотранспорта будет осуществляться по одной полосе по левой части (в направлении Киева)”, – отмечается в публикации.

Всех водителей призвали с пониманием отнестись к временным неудобствам.

До этого мы сообщали, в ДТП в Одесской области погиб ребенок, еще один доставлен в тяжелом состоянии в реанимацию.

Жуткая авария случилась 23 мая в Березовке на перекрестке улиц Танасчишина и Володарского.

Там столкнулись мопед, за рулем которого был 13-летний подросток и автомобиль Volkswagen Passat.

От полученных травм водитель мопеда скончался в больнице, а его пассажир - 7-летний мальчик находится в тяжелом состоянии в реанимации.

"32-летнего водителя иномарки проверили на содержание алкоголя в крови-результат медосмотра показал, что он был трезв», - сообщили в полиции.

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