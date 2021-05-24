Водителей предупредили о временном закрытии участка международной трассы Киев-Одесса
Как сообщили в Службе автомобильных дорог региона,с 6:00 25 мая до 17:00 1 июня будет закрыт правый проезд в направлении Одессы (возле с. Чабаны), передает Politeka.net.
“Движение автотранспорта будет осуществляться по одной полосе по левой части (в направлении Киева)”, – отмечается в публикации.
Всех водителей призвали с пониманием отнестись к временным неудобствам.
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