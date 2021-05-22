Всё случилось в один миг

Появилась запись трагического случая на железной дороге в Раздельной Одесской области

Видео, на котором грузовой поезд насмерть сбивает мужчину, обнародовали местные телеграм-каналы, передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Трагедия произошла на железнодорожном переезде у вокзала неделю назад.

На кадрах видно, как мужчина резко побежал перед движущимся поездом, вероятнее всего, он хотел успеть пересечь пути, однако не успел и произошло столкновение.

Как рассказал машинист, он увидел мужчину и подал ему звуковой сигнал, однако тот не остановился.

42-летний пострадавший скончался от ран до приезда скорой помощи. На месте происшествия работали правоохранители. Они устанавливали все обстоятельства аварии.

До этого мы сообщали, в Одесской области 16-летний мальчик лег под колеса поезда и погиб страшной смертью.

Это произошло вблизи станции Выгода в Беляевском районе.

Как стало известно, юноша имел проблемы со здоровьем и неоднократно высказывал намерения покончить с жизнью.

В трагический для него день, он сам лег на железнодорожные пути и при приближении поезда не отреагировал на сигнал машиниста. От полученных ран ребенок погиб на месте.

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