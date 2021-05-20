В Одессе в последнее время участились встречи людей со змеями

Такая неожиданная находка вызвает панику у человека и он вызвает полицию или спасателей, однако не все обучены правильно общаться с пресмыкающимися.

В связи в этим директор Одесского зоопарка Игорь Беляков провёл урок по обращению со змеями для полицейских и спасателей. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции, передает Politeka.net.

Инспекторам рассказали о различных видах змей и показали, какие из них являются ядовитыми. Стражи порядка узнали об особенностях поведения пресмыкающихся и алгоритм действий в случае обнаружения змей.

«Если вы видите змею, не подходите к ней близко и не трогайте руками или предметами. Помните, пресмыкающиеся проявляют агрессию только когда чувствуют опасность для себя и таким образом пытаются защититься», - говорится в обращении полиции.

Как рассказал директор зоопарка, в Одесской области водится лишь одна ядовитая змея — гадюка Никольского, но и она обитает в районе Саврани. В регионе преобладают два вида ужей и столько же полозьев. Последние занесены в Красную книгу Украины.

Эти змеи Одесского области абсолютно безопасны для людей. Укусить может только желтобрюхий полоз. Рану следует просто продезинфицировать.

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