Жителей Одессы предупредили о плохих погодных условиях на протяжении всего дня
Во вторник, 18 мая, Одесса перешла под влияние нового циклона с запада, который принес грозовые дожди с градом, а также шквальный ветер. В связи с непогодой на территории региона объявлено штормовое предупреждение, передает Politeka.net.
Как сообщили в Укргидрометцентре, на протяжении дня местами ожидаются осадки в виде дождей с грозами, а также град и сильный шквальный ветер, скорость которого будет достигать от 15 до 20 метров в секунду. Такой ситуации присвоен первый уровень опасности, а именно - желтый.
Температура воздуха будет колебаться от +17+17 градусов, к ночи похолодает до +13.
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Напомним, что вчера мощный ливень уже прошел по Одессе и затопил несколько улиц города.
Сильнее всего затопило Приморский район Одессы. Там под воду ушли Французский бульвар, улицы Среднефонтанская и Говорова, проспект Шевченко.
Кроме того, из-за потопа образовались большие заторы на дорогах. Пешеходам, чтобы пройтись по тротуару, приходилось снимать обувь и шагать по лужам босиком.
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