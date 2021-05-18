Жителей Одессы предупредили о плохих погодных условиях на протяжении всего дня

Во вторник, 18 мая, Одесса перешла под влияние нового циклона с запада, который принес грозовые дожди с градом, а также шквальный ветер. В связи с непогодой на территории региона объявлено штормовое предупреждение, передает Politeka.net.

Как сообщили в Укргидрометцентре, на протяжении дня местами ожидаются осадки в виде дождей с грозами, а также град и сильный шквальный ветер, скорость которого будет достигать от 15 до 20 метров в секунду. Такой ситуации присвоен первый уровень опасности, а именно - желтый.

Температура воздуха будет колебаться от +17+17 градусов, к ночи похолодает до +13.

Напомним, что вчера мощный ливень уже прошел по Одессе и затопил несколько улиц города.

Сильнее всего затопило Приморский район Одессы. Там под воду ушли Французский бульвар, улицы Среднефонтанская и Говорова, проспект Шевченко.

Кроме того, из-за потопа образовались большие заторы на дорогах. Пешеходам, чтобы пройтись по тротуару, приходилось снимать обувь и шагать по лужам босиком.

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