В Одессе спасали троих детей, которых закрыли в заваленной мусором квартире горе-родители и ушли
Как передает Politeka.net, о происшествии рассказала начальница Службы по делам детей Юлия Никандрова на своей странице в
По ее словам, на Молдаванке родители закрыли в квартире троих маленьких детей и ушли в неизвестном направлении. Голодные и напуганные малыши вылезли в окно и просили помощи у соседей.
Троих детей - двоих девочек и мальчика - соседи вытащили через форточку. На место вызвали полицию.
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"Пока добирались в райотдел, по дороге встретили горе-родителей с третьим ребёнком. Полиция их тут же доставила в отделение. Состояние всех детей запущенное. У младшей девочки раны на шее и под глазом. На место прибыли медики. В доме, где проживали дети, ад", - сообщила Никандрова.
В завершении она добавила, что за минувшую неделю только в Приморском районе служба спасла 17 детей.
Не так давно мы сообщали, в сквере на Старосенней площади в Одессе женщина выгуливала ребенка в коляске, находясь явно под веществами.
Женщина качала коляску и отключалась на ходу, как бывает после приема наркотиков.
Неравнодушные одесситы вызвали на место полицейских. О дальнейшей судьбе горе-матери и ребенка пока неизвестно.
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