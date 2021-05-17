В Одессе спасали троих детей, которых закрыли в заваленной мусором квартире горе-родители и ушли

Как передает Politeka.net, о происшествии рассказала начальница Службы по делам детей Юлия Никандрова на своей странице в Фейсбук.

По ее словам, на Молдаванке родители закрыли в квартире троих маленьких детей и ушли в неизвестном направлении. Голодные и напуганные малыши вылезли в окно и просили помощи у соседей.

Троих детей - двоих девочек и мальчика - соседи вытащили через форточку. На место вызвали полицию.

"Пока добирались в райотдел, по дороге встретили горе-родителей с третьим ребёнком. Полиция их тут же доставила в отделение. Состояние всех детей запущенное. У младшей девочки раны на шее и под глазом. На место прибыли медики. В доме, где проживали дети, ад", - сообщила Никандрова.

В завершении она добавила, что за минувшую неделю только в Приморском районе служба спасла 17 детей.

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Женщина качала коляску и отключалась на ходу, как бывает после приема наркотиков.

Неравнодушные одесситы вызвали на место полицейских. О дальнейшей судьбе горе-матери и ребенка пока неизвестно.

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