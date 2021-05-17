Была в шаге от смерти

В Одессе девочка-подросток хотела совершить самоубийство, выпрыгнув из окна на 12-м этаже

Только вчера в Одесской области нашли повешенным 14-летнего подростка, как стало известно о попытке суицида 11-летней девочки.

Происшествие зафиксировали очевидцы в жилмассиве "Радужный", сообщает телеграм-канал «Одесса-Инфо», передает Politeka.net.

В воскресенье, 16 мая жильцы дома заметили, как девочка открыла окно на 12 этаже и попыталась спрыгнуть вниз.

«Девочка стояла в оконном проеме, сейчас зашла в квартиру и окно закрыла вроде», - пишут свидетели случившегося в чате.

После публикации фото в переписке объявились родители, которые заявили, что нашли в телефоне у дочки опасную игру.

"Сейчас говорим с дочкой, для нас это шок! "Жизнь или действие", что-то такое. Спасибо всем, если бы не соседка, то я б и не знала, у нас в обед тихий час и младшие спали", - написала мать девочки.

Жильцы дома попытались узнать подробности и спросили у матери, как называется игра.

На что та ответила, что не знает, потому что разбила телефон.

В комментариях под публикацией началась бурная дискуссия, многие не поверили про игру.

"До беды недалеко",

"Мама подозрительно быстро все на игру скинула в телефоне, а на вопрос жителей ЖК что же это всё-таки за игра? Ответила что уже разбила дочери телефон и не запомнила. Совпадение? Не думаю.

Разумеется, пусть разбираются у себя в семье, с психологами и прочее, но про игру на телефоне - не верю",

"Отмазка для халатных родителей",

"Родители мутят, усе списали на игру, у которой есть «иконка», которую в стор определено не могли добавить, как только попросили объяснить, что за игра, сразу слились тем, что телефон разбили. Совсем нечисто звучит, надеюсь органы опеки займутся этим", - высказались в сети.

До этого мы сообщали, полиция в Одесской области разыскивала 14-летнего жителя города Ананьева, Чуприна Никиту Витальевича, 2006 года рождения, который оставил свое постоянное место жительства вчера около шести часов вечера и не вернулся.

Позже в полиции рассказали, что мальчик был найден мертвым. Он повесился в лесополосе на окраине города.

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