В Одессе квартирант жестоко расправился в хозяином жилья из-за любви к женщине

Он нанесе ему более 20 ножевых ранений, от которых мужчина скончался. Подробности зверского убийства на улице Богдана Хмельницкого сообщили в пресс-службе местной полиции, передает Politeka.net

Сначала квартирант распивал спиртные напитки со своим арендодателем, а потом поссорились.

Во время разговора мужчины вспомнили общую знакомую и после этого 51-летний квартирант схватился за нож и нанес хозяину комнаты более двух десятков ударов по всему телу.

50-летний потерпевший умер от большой кровопотери.

После всей резанины мужчина еще полтора суток оставался с погибшим в доме, во время которых похитил его имущество.

Полиция уже задержала подозреваемого убийцу.

Сейчас мужчине сообщили о подозрении в умышленном убийстве. Другие его действия получат правовую оценку во время досудебного расследования.

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Теперь их разыскивает полиция.

Во время патрулирования города полицейские обнаружили пьяного молодого человека, у которого было ножевое ранение в области живота.

Пострадавшего забрали медики по скрой в больницу, а полицейские приступили к поискам нападавших.

Предварительно установлено, что одессита подрезали две девушки, которые скрылись с места преступления, убежав по Малой Арнаутской.

«Одна из них с рыжими волосами в черной кожаной куртке, вторая — невысокого роста с черными волосами», - отмечается в публикации.

Они были не одни, а с компанией, которая также скрылась с места в сторону рынка Привоз.

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