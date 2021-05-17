В Одессе квартирант жестоко расправился в хозяином жилья из-за любви к женщине
Он нанесе ему более 20 ножевых ранений, от которых мужчина скончался. Подробности зверского убийства на улице Богдана Хмельницкого сообщили в пресс-службе местной полиции, передает Politeka.net
Сначала квартирант распивал спиртные напитки со своим арендодателем, а потом поссорились.
Во время разговора мужчины вспомнили общую знакомую и после этого 51-летний квартирант схватился за нож и нанес хозяину комнаты более двух десятков ударов по всему телу.
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50-летний потерпевший умер от большой кровопотери.
После всей резанины мужчина еще полтора суток оставался с погибшим в доме, во время которых похитил его имущество.
Полиция уже задержала подозреваемого убийцу.
Сейчас мужчине сообщили о подозрении в умышленном убийстве. Другие его действия получат правовую оценку во время досудебного расследования.
До этого мы сообщали, в районе Привоза две девушки пырнули ножом в живот молодого парня и скрылись
Теперь их разыскивает полиция.
Во время патрулирования города полицейские обнаружили пьяного молодого человека, у которого было ножевое ранение в области живота.
Пострадавшего забрали медики по скрой в больницу, а полицейские приступили к поискам нападавших.
Предварительно установлено, что одессита подрезали две девушки, которые скрылись с места преступления, убежав по Малой Арнаутской.
«Одна из них с рыжими волосами в черной кожаной куртке, вторая — невысокого роста с черными волосами», - отмечается в публикации.
Они были не одни, а с компанией, которая также скрылась с места в сторону рынка Привоз.
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